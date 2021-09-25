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Эдди Хирн: "Усик – ужасный негодяй! Он страшен тем, что у него нет страха"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 сентября, 11:22
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Известный британский промоутер сделал свой прогноз на суперпоединок между Усиком и Джошуа
Эдди Хирн поделился своим прогнозом на бой Усик - Джошуа
Эдди Хирн поделился своим прогнозом на бой Усик - Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Лондоне состоится самый долгожданный поединок между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и претендентом на титулы украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО). За онлайн-трансляцией боя следите на нашем сайте.

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Накануне мегафайта британский промоутер Эдди Хирн высказался об украинском боксере Александре Усике и британце Энтони Джошуа:

"Он ужасный негодяй – пришел в костюме Джокера! Многое из этого – игры разума от Усика. Он странный парень, но хочет, чтобы люди думали, что он – фигура психоанализа, и может проникнуть в ваш разум и поиграть с вами на ринге. И, честно говоря, Усик довольно страшный, потому что, похоже, у него нет страха.

Усик на пресс-конференции в Лондоне
Усик на пресс-конференции в Лондоне / Фото: REUTERS

Если посмотреть на его достижения в тяжелом весе, то он поехал в Германию, чтобы победить Марко Хука, в Латвию, чтобы победить Майриса Бриедиса, в Россию, чтобы победить Мурата Гассиева. Он приехал в Манчестер, чтобы победить Тони Беллью, а затем снова вернулся в Великобританию, чтобы победить Дерека Чисору.

Бой Усик – Чисора
Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing

Итак, он много путешествовал. Но этот вечер с Джошуа будет немного отличаться. Это не просто стандартная ночь на арене, интенсивность будет на другом уровне. В субботу вы увидите бой на высшем уровне в супертяжелом весе.

Эй-Джей – более крупный парень, и он должен победить Усика. Нужно сделать отметку на себе: на теле, на руках, на голове, где угодно. Потому что когда Усик входит в свой ритм, его очень-очень трудно победить. С парнями вроде Усика надо быть осторожным.

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/ Фото: AFP

Энтони должен будет использовать свой размер, свою скорость. Не надо быть безрассудным, но каждый раз, когда Энтони будет приближаться к нему, он должен бить. Надо замедлить ноги Усика и избить его – вот в чем суть игры", – поделился своими наблюдениями а эфире ТalkSPORT британский промоутер Джошуа.

Напомним, что бой Усик – Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", начало – после 22:00 по Киеву. На кону боя будут стоять титулы WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе.

Постер боя Усик – Джошуа
Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

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Добавим, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.51, на победу Усика – 2.908, на ничью – 21. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Александр Усик и Энтони Джошуа во время взвешивания
Александр Усик и Энтони Джошуа во время взвешивания / Фото: REUTERS

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