Как нокаутировать Джошуа? Тайный секрет успеха знает промоутер Усика

Промоутер украинского супертяжа сделал смелый прогноз на поединок своего подопечного с британским чемпионом

Промоутер украинского боксера сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал предстоящий мегафайт украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

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"Уверен ли Усик в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет, сейчас не на 500, а на 1000%. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не нужно быть большим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает – навыки или мощь.

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Может ли Усик нокаутировать Джошуа? Легко. Он супертяжеловес. Один удар в подбородок – и соперник упадет. Нужно только донести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно", – сказал промоутер украинского боксера в интервью Boxing UK.

Напомним, что бой Усик – Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", начало – после 22:00 по Киеву. На кону боя будут стоять титулы WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе. Смотрите онлайн-трансляцию поединка на нашем сайте.

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Александр Усик vs Энтони Джошуа. 25 сентября / Фото: Twitter

Добавим, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.504, на победу Усика – 2.935, на ничью – 21. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).