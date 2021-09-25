Як нокаутувати Джошуа? Таємний секрет успіху знає промоутер Усика

Промоутер українського супертяжа зробив сміливий прогноз на поєдинок свого підопічного з британським чемпіоном

Промоутер українського боксера зробив несподіваний прогноз на бій Усик - Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк прокоментував майбутній мегафайт українського суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 KO) і чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

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"Чи впевнений Усик в перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000% . Безумовно, це буде протистояння навичок і мощі. Не потрібно бути великим філософом, щоб прийти до такого висновку. Подивимося, що спрацює – навички або міць.

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Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко. Він супертяж. Один удар в підборіддя – і суперник впаде. Потрібно тільки донести цей удар, а це вже питання навичок. Так що статися може що завгодно", – сказав промоутер українського боксера в інтерв'ю Boxing UK.

Нагадаємо, що бій Усик – Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", початок – після 22:00 за Києвом. На кону бою стоятимуть титули WBA, IBF, WBO у суперважкій вазі. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку на нашому сайті.

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Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 вересня / Фото: Twitter

Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.504, на перемогу Усика – 2.935, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).