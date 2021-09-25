25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Як нокаутувати Джошуа? Таємний секрет успіху знає промоутер Усика

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 вересня, 12:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Промоутер українського супертяжа зробив сміливий прогноз на поєдинок свого підопічного з британським чемпіоном
Промоутер українського боксера зробив несподіваний прогноз на бій Усик - Джошуа
Промоутер українського боксера зробив несподіваний прогноз на бій Усик - Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк прокоментував майбутній мегафайт українського суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 KO) і чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Читайте також: Едді Хірн: "Усик – жахливий негідник! Він страшний тим, що у нього немає страху"

"Чи впевнений Усик в перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000% . Безумовно, це буде протистояння навичок і мощі. Не потрібно бути великим філософом, щоб прийти до такого висновку. Подивимося, що спрацює – навички або міць.

Реклама

Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко. Він супертяж. Один удар в підборіддя – і суперник впаде. Потрібно тільки донести цей удар, а це вже питання навичок. Так що статися може що завгодно", – сказав промоутер українського боксера в інтерв'ю Boxing UK.

Нагадаємо, що бій Усик – Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", початок – після 22:00 за Києвом. На кону бою стоятимуть титули WBA, IBF, WBO у суперважкій вазі. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку на нашому сайті.

Реклама

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 вересня
Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 вересня / Фото: Twitter

Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.504, на перемогу Усика – 2.935, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Постер бою Усик – Джошуа
Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Прогноз на бій
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Десна
8
12:12
16
5
Дніпро-1
8
13:8
16
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Субота, 25 вересня
14:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти