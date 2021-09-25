Усик знає, хто переможе в мегафайті. Це буде супермозок!

Для тріумфу в Лондоні боксерам необхідно проявити свій максимум розумових здібностей, так вважають обидва спортсмени

Олександр Усик / Фото: Reuters

Непереможений український боксер Олександр Усик напередодні бою з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, розповів яким він бачить майбутній бій. На думку українця, поєдинок буде більше нагадувати шахову партію, де на перше місце виходить інтелект спортсмена.

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"Ентоні абсолютно має рацію в тому, що це буде бій між двома боксерськими розумами, двома боксерськими інтелектами. Той, у кого буде більше терпіння, щоб подолати весь тиск в поєдинку, в результаті і здобуде перемогу", – сказав Усик в інтерв'ю Sky Sports.

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Перша зустріч Усика і Джошуа перед боєм / Фото: REUTERS

Варто відзначити, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британського боксера: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.49, на перемогу Усика – 2.92, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

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Нагадаємо, що сьогодні, 25 вересня, відбудеться бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титули Олександром Усиком. Онлай-трансляцію поєдинку Усик – Джошуа дивіться на нашому сайті.

Дуель поглядів Усик – Джошуа

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