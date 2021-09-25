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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Підніме 19 мільйонів: недруг Усика зробив шалену ставку на бій з Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
25 вересня, 16:28
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Іван Редкач ризикнув майже мільйоном гривень – на його думку, головний поєдинок року в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня залишиться без переможця
Редкач ставить на нічию
Редкач ставить на нічию / Фото: Reuters

Український боксер Іван Редкач, що проживає в США, поставив 915 тисяч гривень на те, що сьогоднішній поєдинок Ентоні Джошуа – Олександр Усик завершиться внічию. Онлайн Джошуа – Усик доступний на нашому сайті.

Усик – Джошуа: коли і де дивитися бій

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Якщо ставка Івана Редкача зіграє, він виграє 19 530 000 грн.

"Сашенько, вперед за Батьківщину, за Крим, за Україну. Це твій вечір!" – написав у себе в Instagram Редкач.

Олександр Усик і Іван Редкач
Олександр Усик і Іван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

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Цікаво, що ще недавно Редкач вважався ворогом Усика. Наприклад, вимагав вигнати з України "тренера-сепаратиста" останнього.

Також Редкач звинувачував Усика в лицемірстві. "Відповідь Усика на питання "Чий Крим?" – "Крим божий", це щонайменше лицемірство", – стверджував Редкач.

Але останнім часом Редкач змінив гнів щодо Усика на милість.

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Усик – Джошуа
Усик – Джошуа / Фото: Reuters

Відзначимо, що Джошуа – явний фаворит бою в букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.57, на перемогу Усика – 3.005. На нічию (титули залишаться у чемпіона) – 21.0.

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