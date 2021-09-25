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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Едді Хірн: "Усик – жахливий негідник! Він страшний тим, що у нього немає страху"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 вересня, 11:22
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Відомий британський промоутер зробив свій прогноз на супердвобій між Усиком і Джошуа
Едді Хірн поділився своїм прогнозом на бій Усик - Джошуа
Едді Хірн поділився своїм прогнозом на бій Усик - Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Лондоні відбудеться довгоочікуваний поєдинок між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і претендентом на титули українським супертяжем Олександром Усиком (18-0, 13 КО). За онлайн-трансляцією бою стежте на нашому сайті.

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Напередодні мегафайту британський промоутер Едді Хірн висловився про українського боксера Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа:

"Він жахливий негідник – прийшов в костюмі Джокера! Багато що з цього – ігри розуму від Усика. Він дивний хлопець, але хоче, щоб люди думали, що він – фігура психоаналізу, і може проникнути у ваш розум і пограти з вами на рингу. І, чесно кажучи, Усик досить страшний, тому що, схоже, у нього немає страху.

Усик на пресконференції у Лондоні
Усик на пресконференції у Лондоні / Фото: REUTERS

Якщо подивитися на його досягнення у надважкій вазі, то він поїхав до Німеччини, щоб перемогти Марко Хука, в Латвію, щоб перемогти Майріс Бріедіса, в Росію, щоб перемогти Мурата Гассіева. Він приїхав в Манчестер, щоб перемогти Тоні Беллью, а потім знову повернувся до Великобританії, щоб перемогти Дерека Чісору.

Бій Усик – Чісора
Бій Усик – Чісора / Фото: matchroomboxing

Отже, він багато подорожував. Але цей вечір з Джошуа буде трохи відрізнятися. Це не просто стандартна ніч на арені, інтенсивність буде на іншому рівні. В суботу ви побачите бій на вищому рівні у суперважкій вазі.

Ей-Джей – більший хлопець, і він повинен перемогти Усика. Потрібно зробити позначку на собі: на тілі, на руках, на голові, де завгодно. Тому що коли Усик входить в свій ритм, його дуже-дуже важко перемогти. З хлопцями на кшталт Усика треба бути обережним.

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/ Фото: AFP

Ентоні повинен буде використовувати свій розмір, свою швидкість. Не треба бути безрозсудним, але кожен раз, коли Ентоні буде наближатися до нього, він повинен бити. Треба уповільнити ноги Усика і побити його – ось у чому суть гри", – поділився своїми спостереженнями в ефірі ТalkSPORT промоутер Джошуа.

Нагадаємо, що бій Усик – Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", початок – після 22:00 за Києвом. На кону бою стоятимуть титули WBA, IBF, WBO в суперважкій вазі.

Постер бою Усик – Джошуа
Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

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Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.51, на перемогу Усика – 2.908, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування
Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування / Фото: REUTERS

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