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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик – Джошуа: де дивитися бій

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
25 вересня, 17:43
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Повний список трансляцій головного поєдинку року, в якому в ніч із 25 на 26 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" поб'ються Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа vs Олександр Усик
Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

У суботу, 25 вересня, на лондонському стадіоні "Тоттенгем" Олександр Усик може помститися Ентоні Джошуа за Володимира Кличка і заволодіти поясами чемпіона світу в суперважах за версіями WBA, IBF, WBO і IBO. Усик Джошуа онлайн-трансляція доступна на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ УСІК – ДЖОШУА

В Україні пряма трансляція поєдинку буде платною на платформі MEGOGO. Можна також купити підписку на сервісі DAZN (це якщо ви не в Україні). А власники супутникових антен мають шукати у себе канал РЕН ТВ, там бій Усик – Джошуа можна подивитися безкоштовно.

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А на нашому YouTube-каналі відбудеться стрім боксерського вечора!

Орієнтовний початок поєдинку не раніше опівночі з суботи на неділю.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, перейшовши з крузервейту в суперважі, Олександр Усик став обов'язковим претендентом на титул WBO. Але чемпіонський бій йому не поспішали давати. Джошуа мав провести об'єднувальний поєдинок проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Але того суд зобов'язав битися з Деонтеєм Вайлдером. Ось так і склався паззл – Усик vs Джошуа 25 вересня.

У 2017 році саме в бою з Ентоні Джошуа свої чемпіонські пояси програв Володимир Кличко. Той поєдинок видався на славу. Обидва боксери побували в нокдауні, але більш молодий Джошуа в 11-му раунді виграв технічним нокаутом.

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Сьогодні Усик може влаштувати Джошуа український реванш.

Правда, варто відзначити, що Джошуа з його суперударом – фаворит майбутнього бою в букмекерській конторі 1xbet . На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.57, на перемогу Усика – 3.005. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 21.0.

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