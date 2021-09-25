Жах на розігріві Усика: боксера паралізувало в рингу

Поєдинок андеркарту бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа завершився справжньою драмою. Британець Каллум Сміт моторошним чином нокаутував домініканця Леніна Кастільо

Ленін Кастільо лежить на настилі рингу / Фото: REUTERS

Олександр Усик і Ентоні Джошуа вийдуть на ринг ближче до півночі, а поки глядачів розважають бійці калібру поменше. Трансляція Усік- Джошуа доступна на нашому сайті.

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Проте, бій між Каллум Смітом і Леніном Кастільо точно запам'ятається уболівальникам.

У другому раунді Сміт завдав потужного правого в голову Кастільо. Ленін впав на настил рингу, а потім його тіло просто паралізувало! Він не міг поворухнутися, лише трусився в конвульсіях.

Подальшої інформації про його стан здоров'я немає. Відомо, що протягом п'яти хвилин він був відправлений в найближчий госпіталь. На той момент боксер був у свідомості.

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Раніше ми писали, що росіянин з Києва програв в андеркарті бою Усик – Джошуа. Російський боксер Хасан Байсангуров, який проживає в Україні, зазнав поразки в поєдинку проти американця Крістофера Ослі за вакантний титул WBO Inter-Continental у середній вазі.

А перед цим в андеркарті бо Усик – Джошуа перемогу здобув син першого тренера Усика Даніель Лапін. У чотирьох раундовому поєдинку він здолав поляка Павла Мартинюка.