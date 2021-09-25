Син першого тренера Усика переміг на розігріві перед поєдинком з Джошуа

Український боксер Даніель Лапін здобув перемогу над поляком Павлом Мартинюк в андеркарті суперпоєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Лондоні

Даніель Лапін одержав п'яту перемогу в кар'єрі / Фото: matchroomboxing

На стадіоні "Тоттенхем" почалося боксерське шоу, головною подією якого стане бій за чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі. Дивитися Усик – Джошуа можна на нашому сайті.

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В андеркарті молодий українець Даніель Лапін здобув свою п'яту перемогу на професійному рингу, перемігши поляка Павла Мартинюка, для якого ця поразка стала восьмою при чотирьох перемогах.

За підсумками шести раундів судді віддали перемогу українцеві – тричі по 60:55.

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Відзначимо, що Даніель є сином першого тренера Олександра Усика, а також молодшим братом Сергія Лапіна, який входить в команду Усика. А ще він представляв Крим на чемпіонаті Росії з боксу.