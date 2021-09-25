У Лондоні вже жарко: росіянин з Києва програв в андеркарті бою Усик – Джошуа

Російський боксер Хасан Байсангуров, який проживає в Україні, зазнав поразки в поєдинку проти американця Крістофера Ослі за вакантний титул WBO Inter-Continental у середній вазі

Хасан Байсангуров програв Крістоферу Ослі / Фото: REUTERS

Поєдинок проходив в андеркарті супербоя між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Трансляція бою Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Бій між Байсангуровим і Ослі тривав усі 10 раундів. По завершенні поєдинку судді з невеликою перевагою віддали перемогу американцю – 95:95, 97:94, 97:94.

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Байсангуров зазнав другої поразки в кар'єрі. На його рахунку 21 перемога в профі. Ослі здобув 13-ту перемогу і ще жодного разу не програвав.

Раніше в андеркарті бо Усик – Джошуа перемогу здобув син першого тренера Усика Даніель Лапін. У чотирьох раундовому поєдинку він здолав поляка Павла Мартинюка.

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Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).