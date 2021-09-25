В Лондоне уже жарко: россиянин из Киева проиграл в андеркарте боя Усик – Джошуа

Российский боксер Хасан Байсангуров, проживающий в Украине, потерпел поражение в поединке против американца Кристофера Осли за вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе

Хасан Байсангуров проиграл Кристоферу Осли / Фото: REUTERS

Поединок проходил в андеркарте супербоя между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Трансляция боя Усик – Джошуа есть на нашем сайте.

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Бой между Байсангуровым и Осли продлился все 10 раундов. По завершении поединка судьи с небольшим преимуществом отдали победу американцу – 95:95, 97:94, 97:94.

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Байсангуров потерпел второе поражение в карьере. На его счету 21 победа в профи. Осли одержал 13-ю победу и еще ни разу не проигрывал.

Ранее в андеркарте бо Усик – Джошуа победу одержал сын первого тренера Усика Даниэль Лапин. В четырех раундовом поединке он одолел поляка Павла Мартынюка.

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Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.575, на победу Усика – 3.012, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).