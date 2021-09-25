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Вильярреал --
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Усик – Джошуа: когда и во сколько смотреть бой

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 сентября, 18:13
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Сегодня в Лондоне пройдет грандиозный боксерский вечер, главным событием которого станет суперпоединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа за четыре чемпионских пояса
Энтони Джошуа и Александр Усик сойдутся на ринге 25 сентября
Энтони Джошуа и Александр Усик сойдутся на ринге 25 сентября / Фото: REUTERS

25 сентября Джошуа будет защищать свои титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе от посягательств обязательного претендента. Смотреть Усик – Джошуа можно на нашем сайте.

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Во сколько начнется бой:

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Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков, включая бой Усика. Отметим, что в андеркарте выступят еще два украинца – Максим Продан и Даниэль Лапин.

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Список андеркарта боя Усик – Джошуа:

  • Даниэль Лапин (4-0, 0 КО) – Павел Мартынюк (4-7, 4 КО)
  • Кристофер Осли (12-0, 9 КО) – Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)
  • Максим Продан (19-0-1, 15 KO) – Флориан Марку (8-0-1, 6 КО)
  • Кэмпбелл Хаттон (3-0, 0 КО) – Сонни Мартинес (2-4, 0 КО)
  • Каллум Смит (27-1, 19 КО) – Ленин Кастильо (21-3-1, 16 КО)
  • Лоуренс Околе (16-0, 13 КО) – Дилан Прашович (15-0, 12 КО)

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Ожидается, что бой Усик – Джошуа начнется не ранее 12 часов ночи по киевскому времени. Кстати, промоутер Эдди Хирн ранее рассказывал, что начало боя подстроили для удобства украинских болельщиков, поэтому в Лондоне он начнется необычно рано – в 22:00.

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Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.575, на победу Усика – 3.012, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Энтони Джошуа vs Александр Усик
Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

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4
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9
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6
Днепр-1
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7
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8
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14
8
Верес
8
8:8
11
9
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8
10
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