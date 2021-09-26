Усик уже король! Украинец взлетел в рейтингах боксеров

Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира и вышел на третье место в списке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Александр Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов / Фото: REUTERS

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал сразу четыре чемпионских титула в супертяжелом весе – WBA, IBF, WBO и IBO.

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До поединка с британцем Усик занимал лишь 23-е место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории по версии boxrec.com. Однако одна победа вывела украинца сразу на четвертую строчку!

Рейтинг вне зависимости от веса:

До этого на четвертой строчке располагался как раз Джошуа, но после поражения он опустился на шестое место. Кстати, мы писали, что у Усика украли нокаут! В гонг ударили раньше, чтобы спасти Джошуа от позора.

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А в рейтинге боксеров хэвивейта Усик стал безоговорочным лидером! Хотя до боя занимал третью строчку.

Рейтинг супертяжеловесов:

Отметим, что в рейтинге отсутствует британец Тайсон Фьюри. Он владеет последним недостающим поясом в коллекции Усика.

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Почему-то на сайте boxrec Фьюри значится среди неактивных боксеров. Возможно, это вызвано длительным простоем Цыганского короля, ведь тот не дрался с февраля 2020 года.

Сейчас Фьюри готовится к третьему бою против Деонтея Уайлдера, который состоится уже 9 октября. Можно не сомневаться, что с возвращением в бокс Тайсон вырвется на лидерские позиции.