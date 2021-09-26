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Усик вже король! Українець злетів в рейтингах боксерів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
26 вересня, 09:44
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Український боксер Олександр Усик очолив рейтинг кращих боксерів світу і вийшов на третє місце в списку кращих боксерів незалежно від вагової категорії
Олександр Усик очолив рейтинг кращих важковаговиків
Олександр Усик очолив рейтинг кращих важковаговиків / Фото: REUTERS

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював одразу чотири чемпіонські титули в суперважкій вазі – WBA, IBF, WBO і IBO.

Читайте також: Усик – Джошуа: яскраві моменти чемпіонського бою

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До поєдинку з британцем Усик займав лише 23-е місце в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії за версією boxrec.com. Однак одна перемога вивела українця відразу на четверту сходинку!

Рейтинг незалежно від вагової категорії:

До цього на четвертій сходинці розташовувався якраз Джошуа, але після поразки він опустився на шосте місце. До речі, ми писали, що у Усика вкрали нокаут! У гонг вдарили раніше, щоб врятувати Джошуа від ганьби.

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А в рейтингу боксерів хевівейта Усик став беззаперечним лідером! Хоча до бою займав третю сходинку.

Рейтинг суперважковаговиків:

Відзначимо, що в рейтингу відсутній британець Тайсон Ф'юрі. Він володіє останнім відсутнім поясом в колекції Усика.

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Чомусь на сайті boxrec Ф'юрі значиться серед неактивних боксерів. Можливо, це викликано тривалим простоєм Циганського короля, адже той не бився з лютого 2020 року.

Зараз Ф'юрі готується до третього бою проти Деонтея Уайлдера, який відбудеться вже 9 жовтня. Можна не сумніватися, що з поверненням в бокс Тайсон вирветься на лідерські позиції.

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