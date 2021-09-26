Усик – Джошуа: яркие моменты чемпионского боя

Александр Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, победив британца Энтони Джошуа в его же логове. Победу украинец одержал единогласным решением судей

Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Усик начал поединок активнее и постоянно двигался, в то время как Джошуа занял центр ринга и выжидал своего шанса нанести один решающий удар. Мы вели онлайн боя Усик – Джошуа.

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В середине боя Джошуа стал больше идти в атаку и потряс Усика в шестом раунде, однако завершить начатое он не успел – гонг спас украинца.

А в следующей трехминутке уже Усик доминировал в ринге – в начале раунда он хорошенько приложился с левой, а ближе к концу опять атаковал, да так, что Джошуа после его удара отлетел в угол ринга!

К концу боя у обоих боксеров было лицо в крови – у Усика открылось рассечение над правым глазом, у Джошуа кровоточил нос, а еще была гематома под правым глазом.

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Несмотря на усталость, Усик продолжал активничать в ринге и забрал себе чемпионские раунды, а вместе с ними – и титулы чемпиона мира! Кстати, мы писали, что у Усика украли нокаут! В гонг ударили раньше, чтобы спасти Джошуа от позора.