Джошуа ослеп в девятом раунде боя, но все равно думает о реванше

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа получил серьезные повреждение в бою с украинцем Александром Усиком. Теперь ему понадобится медицинская помощь

Энтони Джошуа получил серьезные повреждения в бою с Усиком / Фото: Twitter

Сразу после мегафайта в Лондоне, теперь уже бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа был доставлен больницу. Новость об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн.

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В частности Хирн подтвердил, что у Джошуа есть подозрение на перелом стенок глазницы. Экс-чемпиону необходимо полноценное медицинское обследование, чтобы понять серьезность полученных травм.

"Сейчас он отправится в больницу, я не знаю, если он сломал себе глазницу, это выглядит не очень хорошо.

Эй Джей сказал, что не мог видеть примерно с девятого раунда, это в основном из-за опухоли. Но, знаете, он остался на ногах и продолжил поединок", – рассказал сайту Boxingscene о подробностях травмы Эдди Хирн.

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Напомним, что в ночь на воскресенье украинский супертяж Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

Усик деклассировал Джошуа / Фото: Getty Images

После поединка Эй Джей заявил, что хочет немедленно провести бой-реванш с украинцем, как это прописано в контракте. Скорее всего поединок состоится в начале 2022 года.

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Джошуа уже жаждет мести / Фото: Reuters

Смотрите самые яркие моменты чемпионского поединка Усик – Джошуа

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