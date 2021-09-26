Джошуа осліп в дев'ятому раунді бою, але все одно думає про реванш

Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа отримав серйозні пошкодження в бою з українцем Олександром Усиком. Тепер йому знадобиться медична допомога

Ентоні Джошуа отримав серйозні пошкодження в бою з Усиком / Фото: Twitter

Відразу після мегафайту в Лондоні, тепер уже колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа був доставлений в лікарню. Новину про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хірн.

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Зокрема Хірн підтвердив, що у Джошуа є підозра на перелом стінок очниці. Екс-чемпіону необхідно повноцінне медичне обстеження, щоб зрозуміти серйозність отриманих травм.

"Зараз він відправиться в лікарню, я не знаю, якщо він зламав собі очну ямку, це виглядає не дуже добре.

Ей Джей сказав, що не міг бачити приблизно з дев'ятого раунду, це в основному через пухлину. Але, знаєте, він залишився на ногах і продовжив поєдинок", – розповів сайту Boxingscene про подробиці травми Едді Хірн.

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Нагадаємо, що в ніч на неділю український супертяж Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

Усик декласував Джошуа / Фото: Getty Images

Після поєдинку Ей Джей заявив, що хоче негайно провести бій-реванш з українцем, як це прописано в контракті. Швидше за все поєдинок відбудеться на початку 2022 року.

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Джуа уже хоче помсти / Фото: Reuters

Дивіться найяскравіші моменти чемпіонського поєдинку Усик – Джошуа

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