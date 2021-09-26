Сьогодні ви побачили не найкращого Усика: перші слова українця після перемоги над Джошуа

Олександр Усик повернув в Україну титули, які раніше належали Володимиру Кличку.
"Дуже багато значить для мене. Бій пройшов, як я припускав, було пару моментів, коли Джошуа затискав, але це незначні речі.
Нокаутувати в 12 раунді? Не було такого завдання. Спочатку я хотів, але потім мій тренерський штаб привів мене до тями.
Єдине, що я хотів зробити – прославити свого Господа Ісуса Христа. Перемога – це від нього.
Я хочу передати привіт дочці Єлизаветі, Кирило Михайло, передаю вам привіт. Сьогодні 12 років тому моя дружина сказала "так". Сьогодні подвійне щастя.
На цей момент я хочу додому, бо я з січня місяця дуже сильно готувався до поєдинку і був мало зі своєю сім'єю, скучив за дітьми. Хочу бачити, як вони бавляться, кричать. Сьогодні ви побачили не найкращошл Усика. Я можу краще", – сказав Усик в рингу.