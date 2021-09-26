Сьогодні ви побачили не найкращого Усика: перші слова українця після перемоги над Джошуа

Олександр Усик повернув в Україну титули, які раніше належали Володимиру Кличку.

"Дуже багато значить для мене. Бій пройшов, як я припускав, було пару моментів, коли Джошуа затискав, але це незначні речі.

Нокаутувати в 12 раунді? Не було такого завдання. Спочатку я хотів, але потім мій тренерський штаб привів мене до тями.