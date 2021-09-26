Сегодня вы увидели не самого лучшего Усика: первые слова украинца после победы над Джошуа

Александр Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко.

"Очень много значит для меня. Бой прошел, как я предполагал, были пару моментов, когда Джошуа зажимал, но это незначительные вещи.

Нокаутировать в 12 раунде? Не было такой задачи. Вначале я хотел, но потом мой тренерский штаб привел меня в чувство.