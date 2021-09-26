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Он вообще не чувствует боли! Усику зашили бровь прямо в раздевалке

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 сентября, 02:05
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Украинский боксер Александр Усик завоевал четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе, победив британца Энтони Джошуа. В ходе поединка украинец получил рассечение над правым глазом
Усику зашили рассечение прямо в раздевалке
Усику зашили рассечение прямо в раздевалке

Усик одержал победу единогласным решением судей и вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко.

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В середине боя Усик получил рассечение над правым глазом, вероятно, когда боксеры столкнулись головами. У Джошуа, кстати, практически заплыл правый глаз.

Усик не стал дожидаться посещения госпиталя и доверился медикам прямо в раздевалке. Пока они потели над его раной, Александр с невозмутимым видом записывал обращение к фанатам, но успел только поблагодарить их.

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Добавим, что врачи наложили Усику по меньшей мере восемь швов.

Усик завоевал титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. В контракте на первый бой был пункт о незамедлительном реванше в случае победы украинца, так что вскоре мы станем свидетелями еще одной встречи Александра и Энтони.

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