Рой Джонс восхищен боксерским интеллектом Александра Усика – но стоит ли гордиться похвалой от такого персонажа?

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

Знаменитый американский боксер с российским паспортом Рой Джонс заявил, что он не сомневался в победе Александра Усика над Энтони Джошуа.

"Я давно наблюдаю за Усиком, поэтому знал, что он победит в бою с Джошуа. Украинец достаточно умен, чтобы перехитрить любого соперника"

"Усик перехитрил весь первый тяжелый дивизион и доминировал там. Я своими глазами наблюдал за этим, поэтому знал, что Джошуа не сможет победить его, если позволит Усику зайти дальше пятого раунда"

"Усик слишком умен, он слишком много знает. Его IQ невероятен. После пятого раунда ты не сможешь его побить, потому что он великолепный боксер. Восхищаюсь его умом", – приводит слова 52-летнего Роя Джонса Boxingnews24

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Рой Джонс – серебряный призер Олимпиады-1988, был чемпионом мира в пяти весовых категориях, от среднего до супертяжелого дивизиона, а в полутяжелом весе являлся абсолютным чемпионом.

А еще он запомнился тем, что в 2015 году продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".

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Бизнес он, кстати, хотел открывать в оккупированном Россией Крыму. В ответ Россия погасила налоговые долги боксера в США в размере 3 млн долларов.

Джонс хвалил президента России и встречался с ним в Севастополе, из-за чего был включен в базу "Миротворца". Позже Джонс гостил в Чечне по приглашению Рамзана Кадырова.

"Говорят, что наши страны – главные враги, но это не так. Почему русские так любят и уважают меня? 95% жителей России знают, кто я такой, а я американец. Разве они ненавидят нас? Нет, но если слушать пропаганду, то можно поклясться, что все якобы хотят нас убить", – рассказывал как-то в интервью боксер.

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Добавим, что после победы Усика над Джошуа Василий Ломаченко обнимался с Роем Джонсом, заявив, что для него это была честь.