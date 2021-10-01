Он не научится боксировать за 4-5 месяцев: в команде Усика уже списывают Джошуа в реванше

Александр Усик и Энтони Джошуа еще раз встретятся в реванше. Однако в команде Усика не верят, что британец сможет создать проблемы украинцу

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

В первом поединке Усик полностью перебоксировал Джошуа и одержал победу единогласным решением судей. Джошуа полагался на свой мощный удар, но так и не смог найти момент, чтобы его использовать.

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Промоутер Усика Александр Красюк считает, что Джошуа нужно вернуться к своим истокам с силовым боксом, ведь перебоксировать Усика у него все равно не получится.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Если бы я был советником Джошуа, то советовал бы ему сделать упор на свои преимущества – габариты, мощь, вес, размах рук и остальные вещи, которые помогали ему в прошлом. Проблема в том, что он не научится боксировать за 4-5 месяцев. Это невозможно, поскольку для этого требуются годы, десятки лет тренировок", – сказал Красюк в интервью Betfred Boxing Show.

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Впрочем, команде Усика не стоит быть слишком самоуверенными перед реваншем с Джошуа. Британец не просто так одержал 22 из своих 24 побед досрочно. Мощь британца прекрасно ощутил на себе Владимир Кличко.