Белое полотенце! Усика лишили досрочной победы! Отец Фьюри вскипел

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что у Александра Усика украли победу техническим нокаутом в бою с Энтони Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

По мнению Джона Фьюри, Александру Усику в бою с Энтони Джошуа должны были дать досрочную победу, а не менее престижный выигрыш единогласным решением судей. Незадолго до финального гонга угол Джошуа размахивал белым полотенцем, но рефери это проигнорировал.

"Я думаю, что Усика лишили досрочной победы, потому что за десять секунд до финального гонга кто-то махал полотенцем. Я уверен, что Усику следовало отдать досрочную победу", – сказал Джон Фьюри каналу Boxing Social.

"Почему Усику не дали досрочную победу? Потому что он дрался на выезде, а Джошуа выступал дома. Такое случается по всему миру. Тем не менее я отдаю должное Усику. Он сделал все, что от него требовалось, и сделал все прекрасно, показав решимость и волю к победе".

"В тот вечер победил боец, который оказался лучше. Александр Усик – невероятный технарь. Просто взгляните на послужной список и достижения Усика. Украина может им гордиться", – добавил Джон Фьюри.

Реклама

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Тайсон и Джон Фьюри / Фото: Instagram

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Реклама

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.