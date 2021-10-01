Я усвоил урок! Джошуа пересмотрел бой с Усиком и выявил ошибки

Британский боксер Энтони Джошуа проанализировал свое поражение от Александра Усика и усвоил урок. Боксер намерен взять реванш в повторном поединке

Энтони Джошуа проанализировал собственные ошибки в бою против Усика / Фото: REUTERS

Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей и потерял титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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"Я посмотрел бой, проанализировал свою подготовку и выявил собственные ошибки. Я усвоил урок. Спасибо за лайки. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен!", – написал Джошуа в Instagram.

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Джошуа потерпел второе поражение в карьере. До этого он был нокаутирован мексиканцем Энди Руисом, но в следующем же поединке взял у него реванш и вернул пояса себе.

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Теперь же британец намерен провернуть этот сценарий и с украинцем. Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март.

По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.