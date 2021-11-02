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Мальме --
Челси --
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Динамо --
Барселона --
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Бавария --
Бенфика --
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Зенит --
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Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 ноября, 09:16
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Во вторник, 2 ноября, в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов Динамо принимает на НСК "Олимпийский" Барселону – видео, фото и комментарии в онлайн-режиме

Начало матча Динамо – Барселона – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

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Две недели назад Барселона обыграла Динамо на "Камп Ноу" 1:0 благодаря голу Пике.

Но на сегодняшний матч в Киев Пике не приехал. У него травма. Нет у каталонцев и Агуэро, которому из-за проблем с сердцем запретили играть три месяца. И вообще, это уже не Барселона Кумана, которого из-за неудовлетворительных результатов отправили в отставку.

Рональд Куман
Рональд Куман / Фото: Getty Images

В сегодняшнем матче с Динамо действиями Барселоны руководит и. о. главного тренера Серхи Бархуан, которого вскоре на постоянной основе должен сменить Хави.

Сегодня Динамо нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 ЛЧ. И с учетом проблем Барселоны киевляне имеют шансы это сделать.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
Бавария Бавария Бав
3
3
0
0
12
0
12
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Забитые 12
Пропущеные 0
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В
2
Бенфика Бенфика Бен
3
1
1
1
3
4
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4
Забитые 3
Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: П В Н
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Пропущеные 6
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Динамо Динамо Дин
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Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: П П Н

Ориентировочные составы от УЕФА

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Буяльский, де Пена; Вербич
Не сыграют: Беседин (колено), Кулач (сердце), Миколенко

БАРСЕЛОНА: тер Стеген; Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба; Нико, Бускетс, де Йонг; Гави, Депай, Коутиньо/Ансу Фати
Не сыграют: Брейтвейт (колено), Педри (мышца), Пике (мышца), Серхи Роберто (мышца), Агуэро (сердце)

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Я рассказал ребятам, как в 2004 году к нам (в Донецк) приехала Барселона, в той игре дебютировал Месси. Шахтер выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организации игры. Тогда у Барселоны также был переходный период. Мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата. Мы попали в сложнейшую группу, в которой Бавария имеет большое преимущество перед остальными командами. Но я верю в своих ребят и хочу от них увидеть большую мотивацию и хорошую игру".

"Естественно, на Барселоне сказалось отсутствие Месси. С его уходом коллектив что-то потерял в плане психологии. Но у нас также отсутствуют важнейшие игроки (кроме Миколенко) – Попов и Беседин. Отсутствие одного или двух футболистов ничего не меняет в плане игры. Уверен, мы проведем хороший матч".

Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Reuters

"Отсутствие Пике и Агуэро для Барселоны не существенно, поскольку отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который так же хорошо играет. Это будущее Барселоны, ведь он намного моложе. Агуэро не так уж много играл в последнее время, поэтому тоже нельзя сказать, что его отсутствие – проблема для Барсы. Тем более что у них есть Депай, который на данный момент является ударной силой команды: и играет хорошо, и забивает".

Серхио Агуэро
Серхио Агуэро / Фото: Reuters

"Неужели на матч против Барселоны нужно кого-то мотивировать? Барселона – это Барселона. Да, в нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а у них есть. Но у Динамо тоже качественные игроки, и мы это увидим".

Защитник Барселоны Эрик Гарсия:

"У нас были неудачные результаты, но я уверен, что благодаря перестановкам тренера мы начнем добиваться успеха и будем расти как команда. Команда в хорошем психологическом состоянии, хотя сейчас не лучшее время для нас. Мы мотивированы и хотим изменить ситуацию. Мы обязательно это преодолеем".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча на НСК "Олимпийский" 2 ноября аналитики называют Барселону. На ее победу установлен коэффициент 1.70, на ничью – 4.00, на победу Динамо – 5.10. Исходя из этих котировок, вероятность исхода поединка следующая:

  • выигрыш Динамо – 19%
  • ничья – 24%
  • выигрыш Барселоны – 57%
  • наиболее вероятные счета – 1:1, 0:1.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Динамо – Барселона во вторник, 2 ноября, начиная с 22:00 покажет платформа Megogo.

Смотрите, как перед Барселоной Динамо обыграло в УПЛ Мариуполь 3:2.

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И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
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