Динамо – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 2 ноября, в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов Динамо принимает на НСК "Олимпийский" Барселону – видео, фото и комментарии в онлайн-режиме

Начало матча Динамо – Барселона – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

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Две недели назад Барселона обыграла Динамо на "Камп Ноу" 1:0 благодаря голу Пике.

Но на сегодняшний матч в Киев Пике не приехал. У него травма. Нет у каталонцев и Агуэро, которому из-за проблем с сердцем запретили играть три месяца. И вообще, это уже не Барселона Кумана, которого из-за неудовлетворительных результатов отправили в отставку.

Рональд Куман / Фото: Getty Images

В сегодняшнем матче с Динамо действиями Барселоны руководит и. о. главного тренера Серхи Бархуан, которого вскоре на постоянной основе должен сменить Хави.

Сегодня Динамо нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 ЛЧ. И с учетом проблем Барселоны киевляне имеют шансы это сделать.

Ориентировочные составы от УЕФА

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Буяльский, де Пена; Вербич

Не сыграют: Беседин (колено), Кулач (сердце), Миколенко

БАРСЕЛОНА: тер Стеген; Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба; Нико, Бускетс, де Йонг; Гави, Депай, Коутиньо/Ансу Фати

Не сыграют: Брейтвейт (колено), Педри (мышца), Пике (мышца), Серхи Роберто (мышца), Агуэро (сердце)

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Я рассказал ребятам, как в 2004 году к нам (в Донецк) приехала Барселона, в той игре дебютировал Месси. Шахтер выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организации игры. Тогда у Барселоны также был переходный период. Мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата. Мы попали в сложнейшую группу, в которой Бавария имеет большое преимущество перед остальными командами. Но я верю в своих ребят и хочу от них увидеть большую мотивацию и хорошую игру".

"Естественно, на Барселоне сказалось отсутствие Месси. С его уходом коллектив что-то потерял в плане психологии. Но у нас также отсутствуют важнейшие игроки (кроме Миколенко) – Попов и Беседин. Отсутствие одного или двух футболистов ничего не меняет в плане игры. Уверен, мы проведем хороший матч".

Мирча Луческу / Фото: Reuters

"Отсутствие Пике и Агуэро для Барселоны не существенно, поскольку отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который так же хорошо играет. Это будущее Барселоны, ведь он намного моложе. Агуэро не так уж много играл в последнее время, поэтому тоже нельзя сказать, что его отсутствие – проблема для Барсы. Тем более что у них есть Депай, который на данный момент является ударной силой команды: и играет хорошо, и забивает".

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

"Неужели на матч против Барселоны нужно кого-то мотивировать? Барселона – это Барселона. Да, в нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а у них есть. Но у Динамо тоже качественные игроки, и мы это увидим".

Защитник Барселоны Эрик Гарсия:

"У нас были неудачные результаты, но я уверен, что благодаря перестановкам тренера мы начнем добиваться успеха и будем расти как команда. Команда в хорошем психологическом состоянии, хотя сейчас не лучшее время для нас. Мы мотивированы и хотим изменить ситуацию. Мы обязательно это преодолеем".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча на НСК "Олимпийский" 2 ноября аналитики называют Барселону. На ее победу установлен коэффициент 1.70, на ничью – 4.00, на победу Динамо – 5.10. Исходя из этих котировок, вероятность исхода поединка следующая:

выигрыш Динамо – 19%

ничья – 24%

выигрыш Барселоны – 57%

наиболее вероятные счета – 1:1, 0:1.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Динамо – Барселона во вторник, 2 ноября, начиная с 22:00 покажет платформа Megogo.

Смотрите, как перед Барселоной Динамо обыграло в УПЛ Мариуполь 3:2.