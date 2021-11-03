Блохин променял Динамо на Роналду

В то время, когда Динамо играло против Барселоны, легендарный в прошлом нападающий и бывший тренер киевлян Олег Блохин смотрел другой матч Лиги чемпионов

Роналду, Блохин и Де Пена / Фото: Reuters, Instagram

Накануне вечером взоры 68-летнего Олега Блохина были устремлены не на игру Динамо – Барселона 0:1.

Бывший наставник киевлян, в составе Динамо выигрывавший два Кубка кубков, Суперкубок УЕФА и "Золотой мяч", в это время наблюдал за матчем Лиги чемпионов в Бергамо, где Манчестер Юнайтед спасся от поражения от Аталанты (2:2) благодаря дублю Криштиану Роналду.

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Именно момент с Роналду на плазме над камином дома у Блохина запечатлен на фото, которое Олег Владимирович разместил у себя в Instagram.

Три обладателя "Золотого мяча"

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Напомним, за Динамо в матче с Барселоной на трибунах НСК "Олимпийский" болел Александр Усик.

Усик и вице-президент Барселоны Юсте / Фото: K2 Promotions

После поражения от каталонцев 0:1 киевляне с нулем голов и одним очком занимают последнее место в своей группе Лиги чемпионов, но еще сохраняют шансы на евровесну.