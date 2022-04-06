Вильярреал – Бавария: онлайн матча Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги Европы намерен завоевать еще более престижный еврокубок. Но немцев пройти будет сложно

Бавария гостит у Вильярреала / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В среду, 6 апреля, состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Испании Вильярреал встречается с Баварией.

Днем ранее:

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Испанский клуб попал в восьмерку лучших лишь в третий раз в своей истории – и впервые за 13 лет, тогда как Бавария пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов десятый раз за последние 11 сезонов.

В прошлом сезоне Вильярреал выиграл Лигу Европы, победив в финале Манчестер Юнайтед.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в "Эстадио-де-ла-Керамика".

История противостояния

Команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов-2011/12. Бавария выиграла дома – 2:0, а затем отпраздновала победу и в гостях – 3:1.

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Цитаты тренеров

Унай Эмери, главный тренер Вильярреала:

"Мы с большим уважением относимся к Баварии, но постараемся по максимуму использовать свои сильные стороны. Сперва нам предстоит матч на своем поле, и нужно сделать все, чтобы сохранить интригу перед ответной игрой. У нас есть возможность добиться форы в преддверии визита в Мюнхен".

Юлиан Нагельсманн, главный тренер Баварии:

"У Вильяреала очень опытный тренер, который уже неоднократно побеждал в еврокубках. У нашего соперника опытная команда. Нужно хорошенько подумать, как сломить их сопротивление. Но я абсолютно убежден, что мы справимся со своей задачей".

Кто фаворит

Букмекеры почти не сомневаются, что немецкий клуб пробьется в полуфинал. Котировки на проход Баварии – 1.12, на проход Вильярреала – 6.90.

В сегодняшнем матче расклады таковы: коэффициент на победу Вильярреала – 5.90, на ничью – 4.60, на победу Баварии – 1.55.

Где смотреть

В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Когда ответный матч

В Мюнхене команды встретятся 12 апреля.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.