Вільярреал – Баварія: онлайн матча Ліги чемпіонів

У середу, 6 квітня, відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В Іспанії Вільярреал зустрічається із Баварією.
Днем раніше:
Іспанський клуб потрапив у вісімку найкращих лише втретє у своїй історії – і вперше за 13 років, тоді як Баварія пробилася до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вдесяте за останні 11 сезонів.
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Минулого сезону Вільярреал виграв Лігу Європи, перемігши у фіналі Манчестер Юнайтед.
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в "Естадіо-де-ла-Кераміка".
Історія протистояння
Команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2011/12. Баварія виграла вдома – 2:0, а потім відсвяткувала перемогу та в гостях – 3:1.
Цитати тренерів
Унай Емері, головний тренер Вільярреала:
"Ми з великою повагою ставимося до Баварії, але постараємося максимально використовувати свої сильні сторони. Спершу нам належить матч на своєму полі, і потрібно зробити все, щоб зберегти інтригу перед грою у відповідь. У нас є можливість домогтися фори напередодні візиту до Мюнхена" .
Юліан Нагельсманн, головний тренер Баварії:
"У Вільяреала дуже досвідчений тренер, який уже неодноразово перемагав у єврокубках. У нашого суперника досвідчена команда. Потрібно добре подумати, як зламати їхній опір. Але я абсолютно переконаний, що ми впораємося зі своїм завданням".
Хто фаворит
Букмекери майже сумніваються, що німецький клуб проб'ється у півфінал. Котирування на прохід Баварії – 1.12, на прохід Вільярреала – 6.90.
У сьогоднішньому матчі розклади такі: коефіцієнт на перемогу Вільярреала – 5.90, на нічию – 4.60, на перемогу Баварії – 1.55.
Де дивитись
В Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .
Коли матч у відповідь
У Мюнхені команди зустрінуться 12 квітня.
Нове правило
У сезоні 2021/22 змінилися правила: за рівного рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.