Справились без Зинченко: Манчестер Сити делает шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

Гол Кевина Де Брюйне после перерыва принес "горожанам" победу над Атлетико. Украинец просидел матч в запасе

Кевин Де Брюйне тащит Манчестер Сити / Фото: Getty Images

Сегодня прошли два четвертьфинальных поединка. В центральной игре дня Манчестер Сити принимал Атлетико. Мадридцы в 1/8 финала выбили другой манкунианский клуб – Манчестер Юнайтед.

Из-за дисквалификации матч против Атлетико пропускал Кайл Уокер, однако украинец Александр Зинченко все равно остался в запасе. Его место на левом фланге занял Натан Аке.

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Первый тайм прошел при небольшом преимуществе Сити, однако ни один из ударов в створ ворот так и не полетел. При этом мадридцы и вовсе не били по воротам Эдерсона.

Атлетико активизировался после перерыва и даже обновил атаку, однако сработала все же удачная замена Гвардиолы. На 68 минуте в игру зашел Фоден и уже через два оборота секундной стрелки нашел возможность для точной подачи на Де Брюйне. Кевин мастерски открыл счет.

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Атлетико всячески пытался вырвать ничью в концовке, но Сити удержал минимальное преимущество. Именно его команде Гвардиолы и предстоит защитить на поле мадридцев через неделю, 13 апреля.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – АТЛЕТИКО 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

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Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Гюндоган (Грилиш, 68), Родри – Бернарду Силва, Де Брюйне, Марез (Фоден, 68) – Стерлинг (Жезус, 68).

Атлетико: Облак – Врсалько, Савич, Рейнилдо, Фелипе, Лоди – Коке (Де Пауль, 60), Кондогбия, Льоренте (Кунья, 60) – Гризманн (Корреа, 60), Фелиш (Лемар, 81).

Предупреждения: Де Пауль, Корреа, Врсалько – Жезус, Эдерсон.