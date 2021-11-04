Иногда переключал каналы. Олег Блохин объяснил свой странный поступок

Легендарный форвард Динамо Олег Блохин накануне показал в Instagram, как смотрит матч Лиги чемпионов Аталанта – Манчестер Юнайтед.
И это в то время, когда играло его родное Динамо против Барселоны.
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Обладатель "Золотого мяча" объяснил свой странный поступок.
"Понравился первый тайм от Динамо. Парни действительно показали хороший уровень, но, увы, футбол есть футбол.
Иногда переключал канал для просмотра матча Аталанта – МЮ. Было бы интересно увидеть очередной гол Малиновского из-за пределов штрафной, но, увы, мы так и не увидели украинца на поле", – написал Блохин в Instagram.
Но чего греха таить, матч Аталанты и МЮ был намного интереснее поединка в Киеве. Английский клуб ушел от поражения в компенсированное время, благодаря голу Криштиану Роналду.
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