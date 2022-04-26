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Ливерпуль --
Вильярреал --
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Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
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Лига чемпионов 2021/2022

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Манчестер Сити – Реал: онлайн украинского полуфинала Лиги чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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26 апреля, 10:19
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Текстовая трансляция поединка Лиги чемпионов – поминутный комментарий игры, яркие фото со стадиона в Мадриде и видео-повторы голов
Зинченко vs Лунин
Зинченко vs Лунин / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Манчестер Сити играет против Реала.

В Украине интерес к поединку будет повышенным, ведь в составе обеих команд есть игроки нашей национальной сборной. За англичан выступает Александр Зинченко, в составе испанцев – Андрей Лунин.

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Матч МанСити – Реал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию поединка Лиги чемпионов.

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История противостояния

В еврокубках команды шесть раз играли между собой. И пока что абсолютный паритет.

  • 18.09.2012. Реал – МанСити – 3:2 (групповой этап)
  • 21.11.2012. МанСити – Реал – 1:1 (групповой этап)
  • 26.04.2016. МанСити – Реал – 0:0 (полуфинал)
  • 04.05.2016. Реал – МанСити – 1:0 (полуфинал)
  • 26.02.2020. Реал – МанСити – 1:2 (1/8 финала)
  • 07.08.2020. МанСити – Реал – 2:1 (1/8 финала)

Путь в полуфинал

Британцы благодаря минимальной домашней победе прошли Атлетико – 1:0 и 0:0.

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А вот Реал лишь в дополнительное время спас матч с Челси – 3:1 (в гостях) и 2:3 (дома).

Цитаты тренеров

Карло Анчелотти, главный тренер Реала:

"Команда должна сыграть компактно в обороне. Завтра очень большое значение будет иметь защита. Когда мяч у МанСити, нам надо будет защищаться, а не просто смотреть за мячом. Но когда мы получим владение, необходимо пользоваться классом своего нападения.

Мы не можем назвать успехом выход в полуфинал, успехом будет финал, но для этого надо пройти Манчестер Сити".

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити:

"Есть история, ее не изменить, но футбол – это игра с мячом 11 на 11. Многие хорошие команды уже выбыли, когда-то мы тоже не дойдем до этой стадии. Я сказал игрокам наслаждаться моментом, потому что это честь. Конечно, все хотят выйти в финал, но все решат игроки. В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре".

Рекорд

Пеп Гвардиола добился уникального достижения. Он в девятый раз дошел до полуфинала Лиги чемпионов как тренер и установил рекорд среди тренеров в истории турнира. Карло Анчелотти восемь раз доходил до 1/2 финала.

Гвардиола с Барселоной выигрывал Лиги чемпионов дважды – 2008/09, 2010/11.

Анчелотти трижды брал с трофей: с Миланом – 2002/03, 2006/07 и Реалом – 2013/2014.

Почему МанСити может выиграть ЛЧ

"В Европе не так много команд, которые способны справиться с комбинационной игрой и постоянным прессингом в исполнении МанСити. Глубине состава "горожан" может позавидовать любой клуб, а их жажда впервые выиграть Лигу чемпионов становится только больше", – считает офсайт УЕФА.

Почему Реал может выиграть ЛЧ

"Если мадридцы вопреки ожиданиям смогли перевернуть ход противостояния с ПСЖ и затем выстоять под мощным натиском Челси, то для них нет ничего невозможного. Карим Бензема проводит лучший сезон в карьере, молодой Винисиус Жуниор обеспечивает ему отличную поддержку, а опытные центральные хавбеки Тони Кроос и Лука Модрич по-прежнему грамотно дирижируют игрой. Все указывает на то, что 13-кратные обладатели трофея в этом году имеют все шансы пополнить свою богатейшую коллекцию", – считают в УЕФА.

Кто фаворит

Английский, скорее всего, будет играть в финале. Такие прогнозы дают букмекеры. Котировки на матч: победа Манчестер Сити – 1.50, ничья – 4.70, победа Реала – 6.40.

Коэффициент на проход: МанСити – 1.39, Реал – 2.70.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Что дальше

Победитель этой пары в финале сыграет с лучшей командой в паре Ливерпуль – Вильярреал.

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