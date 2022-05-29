Винисиус круче Месси! Обзор матча Ливерпуль – Реал

Бразильский форвард принес Реалу победу в Лиге чемпионов и подвинул Лионеля Месси в рейтинге самых молодых игроков, которые забивали в финале ЛЧ

Винисиус забил победный гол в финале ЛЧ / Фото: REUTERS

Пятый раз за последние 10 лет и 14-й раз в истории! Реал снова выиграл Лигу чемпионов. В финале мадридский клуб минимально обыграл Ливерпуль – 1:0.

Победный гол во втором тайме забил нападающий Реала Винисиус Жуниор. Тем самым, бразилец стал пятым в рейтинге самых молодых игроков, забивавших в финалах ЛЧ, опередив Лионеля Месси.

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Самым молодым игроком, который забивал в финале Лиги чемпионов, является Патрик Клюйверт (18 лет, 10 месяцев, 23 дня). Следом идет Карлос Альберто (19 лет, 5 месяцев, 15 дней), третий – Ларс Риккен (20 лет, 10 месяцев, 18 дней).

Четвертое место занимает Марко Асенсио (21 год, 4 месяца, 13 дней). Жуниор забил свой мяч в 21 год, 10 месяцев и 16 дней.

Лионель Месси забил свой первый гол в финале Лиги чемпионов в возрасте 21 год, 11 месяцев и 3 дня.

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Смотрите обзор первого тайма финала Лиги чемпионов:

Гол Винисиуса Жуниора: