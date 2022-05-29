Вінісіус крутіший за Мессі! Огляд матчу Ліверпуль – Реал

Бразильський форвард приніс Реалу перемогу в Лізі чемпіонів і посунув Ліонеля Мессі у рейтингу наймолодших гравців, які забивали у фіналі ЛЧ

Вінісіус забив переможний гол у фіналі ЛЧ

Вп'яте за останні 10 років і 14-й раз в історії! Реал знову виграв Лігу чемпіонів. У фіналі мадридський клуб мінімально обіграв Ліверпуль – 1:0.

Переможний гол у другому таймі забив нападник Реала Вінісіус Жуніор. Тим самим бразилець став п'ятим у рейтингу наймолодших гравців, які забивали у фіналах ЛЧ, випередивши Ліонеля Мессі.

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Наймолодшим гравцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів, є Патрік Клюйверт (18 років, 10 місяців, 23 дні). Далі йде Карлос Альберто (19 років, 5 місяців, 15 днів), третій – Ларс Ріккен (20 років, 10 місяців, 18 днів).

Четверте місце посідає Марко Асенсіо (21 рік, 4 місяці, 13 днів). Жуніор забив свій м'яч у 21 рік, 10 місяців та 16 днів.

Ліонель Мессі забив свій перший гол у фіналі Ліги чемпіонів у віці 21 рік, 11 місяців та 3 дні.

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Дивіться огляд першого тайму фіналу Ліги чемпіонів:

Гол Вінісіуса Жуніора: