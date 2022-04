Реал – Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня пройдут в Европе. В Мадриде Реал принимает Челси.

Неделю назад испанский клуб добыл победу на выезде – 3:1. Благодаря хет-трику Карима Бензема.

Матч Реал – Челси начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Лондоне.

После уверенной победы в Лондоне, мадридский клуб имеет огромные шансы на выход в полуфинал турнира. Именно так считают букмекеры. Котировки на проход Реала – 1.07, на проход Челси – 9.60.

Что касается матча, то и здесь аналитики считают фаворитом испанцев. Коэффициент на победу Реала – 2.55, на ничью – 3.65, на победу Челси – 2.70.

THE BERNABÉU AND THE #UCL AWAITS! pic.twitter.com/r5G6C2t0vj