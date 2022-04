Реал – Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сьогодні пройдуть у Європі. У Мадриді Реал приймає Челсі.

Тиждень тому іспанський клуб здобув перемогу на виїзді – 3:1 . Завдяки хет-трику Каріма Бензема.

Матч Реал – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у Лондоні.

Після впевненої перемоги в Лондоні мадридський клуб має величезні шанси на вихід у півфінал турніру. Саме так вважають букмекери. Котирування на прохід Реала 1.07 , на прохід Челсі – 9.60 .

Щодо матчу, то і тут аналітики вважають фаворитом іспанців. Коефіцієнт на перемогу Реала 2.55 , на нічию – 3.65 , на перемогу Челсі – 2.70 .

