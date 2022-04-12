Реал – Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Чинний переможець турніру на межі вильоту з Ліги чемпіонів після домашньої поразки, але команда Тухеля обіцяє битву у Мадриді

/ Фото: REUTERS

Матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сьогодні пройдуть у Європі. У Мадриді Реал приймає Челсі.

Тиждень тому іспанський клуб здобув перемогу на виїзді – 3:1 . Завдяки хет-трику Каріма Бензема.

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Матч Реал – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у Лондоні.

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Хто фаворит

Після впевненої перемоги в Лондоні мадридський клуб має величезні шанси на вихід у півфінал турніру. Саме так вважають букмекери. Котирування на прохід Реала 1.07 , на прохід Челсі – 9.60 .

Щодо матчу, то і тут аналітики вважають фаворитом іспанців. Коефіцієнт на перемогу Реала 2.55 , на нічию – 3.65 , на перемогу Челсі – 2.70 .

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Де дивитись

В Україні поєдинок Реал – Челсі у прямому ефірі можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .

Слово тренерам

Карло Анчелотті, головний тренер Реала:

"Ми контролювали хід першого поєдинку, здорово зіграли на контратаках. Але позаду лише перший матч. У нас є певна перевага, але у вівторок буде інша гра. Не забуватимемо, що Челсі – чинний переможець Ліги чемпіонів".

Томас Тухель, головний тренер Челсі:

Зрозуміло, що нам навряд чи вдасться відігратися, але спробувати варто. у першому матчі".

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді .

Що далі

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Манчестер Сіті або Атлетіко . У першому матчі 1/4 фіналу англійці мінімально перемогли іспанців (1:0)