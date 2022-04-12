Бавария – Вильярреал: онлайн трансляция Лиги чемпионов

Смотрим ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов вместе – поминутный комментарий игры, яркие фото со стадиона в Мюнхене и видео-повторы голов

В 22:00 начнется ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов Бавария – Вильярреал. Сможет ли сильнейшая европейская команда (по клубному коэффициенту УЕФА) пробиться в полуфинал Лиги чемпионов – узнаем уже сегодня вечером!

Онлайн трансляция Бавария – Вильярреал

Звезда Баварии Роберт Левандовски возглавляет не только список бомбардиров Лиги чемпионов (12 голов), но и лидирует в борьбе за "Золотую бутсу"

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Первый матч неделю назад прошел в Испании. Тогда победу с минимальным счетом одержал Вильярреал (1:0), и этот результат многие восприняли как сенсацию.

Обзор матча Вильярреал – Бавария 1:0

Что дальше? Полуфиналы Лиги чемпионов

Победитель сегодняшнего противостояния в соедующем раунде сыграет с Бенфикой или Ливерпулем. Первая игра этих команд завершилась уверенной выездной победой англичан (3:1), так что сегодня Ливерпуль на своем поле, вероятно, закрепит успех и выйдет в 1/2 финала.

В другой половине сетки в полуфинал сыграют Манчестер Сити / Атлетико (1:0) против Челси / Реал (1:3).

Анонс матча

Ориентировочные составы по версии испанского издания AS. По мнению экспертов, тренер Вильярреала Эмери не будет вносить никаких изменений в состав в сравнении с первым матчем. В свою очередь, Нагельсманн переместит на фланг Мусиалу, чтобы поставить Горецку в центр. А Гнабри, вышедший неделю назад в старте, на этот раз останется на скамейке.

Моменты тренировок Баварии перед игрой с Вильярреалом:

Унай Эмери, тренер Вильярреала:

Мы должны проявить уважение к Баварии. Это будет очень трудный матч, но мы должны понимать, как реагировать. Знаем, что они привыкли забивать дома много голов – это совершенно естественно для них. Они тоже нас уважают, но если Бавария покажет свои лучшие качества, то будет фаворитом. У себя дома они будут ощущать свою силу и подойдут к игре с оптимизмом.

Юлиан Нагельсманн, тренер Баварии:

Мы не можем дать Вильяреалу время, чтобы найти свой ритм. Надо играть агрессивнее, стать для соперника более неприятным оппонентом. При этом мы не должны об этом рассуждать слишком много. Необходимо показать все на поле.