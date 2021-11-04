3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Лiга чемпiонiв 2021/2022

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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Визначилися чотири учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 листопада, 07:52
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Баварія, Ювентус, Ліверпуль та Аякс показали стовідсотковий результат у перших чотирьох турах ЛЧ
Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів
Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Завершився четвертий тур Ліги чемпіонів. На жаль, він не приніс радості українським уболівальникам. Динамо та Шахтар програли свої матчі.

Шанси наших команд на євровесну – суто математичні, а ось чотири клуби вже пробилися до плей-оф Ліги чемпіонів.

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У 1/8 фіналу зіграють: Баварія, Ювентус, Ліверпуль та Аякс.

Ці команди ще не втрачали очків у нинішній Лізі чемпіонів.

Голосування: виберіть найкращий гол четвертого туру ЛЧ!

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Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
4
3
0
1
15
7
8
9
Забиті 15
Пропущені 7
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
4
2
2
0
8
5
3
8
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В В Н
3
Брюгге Брюгге Брю
4
1
1
2
5
11
-6
4
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Лейпциг Лейпциг Лей
4
0
1
3
8
13
-5
1
Забиті 8
Пропущені 13
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П П
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ліверпуль Ліверпуль Лів
4
4
0
0
13
5
8
12
Забиті 13
Пропущені 5
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В В В
2
Порту Порту Пор
4
1
2
1
3
6
-3
5
Забиті 3
Пропущені 6
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н В П Н
3
Атлетіко Атлетіко Атл
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Мілан Мілан Міл
4
0
1
3
4
7
-3
1
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П П П
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
4
4
0
0
14
2
12
12
Забиті 14
Пропущені 2
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
4
2
0
2
4
8
-4
6
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В В
3
Спортинг Спортинг Спо
4
2
0
2
9
7
2
6
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В П П
4
Бешикташ Бешикташ Беш
4
0
0
4
2
12
-10
0
Забиті 2
Пропущені 12
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
4
2
1
1
8
7
1
7
Забиті 8
Пропущені 7
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В В П
2
Вільярреал Вільярреал Віл
4
2
1
1
9
5
4
7
Забиті 9
Пропущені 5
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
4
1
2
1
7
7
0
5
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
4
1
0
3
3
8
-5
3
Забиті 3
Пропущені 8
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П В
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Зальцбург Зальцбург Зал
4
2
1
1
7
5
2
7
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В В Н
2
Лілль Лілль Ліл
4
1
2
1
3
3
0
5
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П Н
3
Вольфсбург Вольфсбург Вол
4
1
2
1
4
5
-1
5
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н Н
4
Севілья Севілья Сев
4
0
3
1
3
4
-1
3
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П Н Н Н
Група H
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ювентус Ювентус Юве
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В В
2
Челсі Челсі Чел
4
3
0
1
6
1
5
9
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П В
3
Зеніт Зеніт Зен
4
1
0
3
6
6
0
3
Забиті 6
Пропущені 6
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П В П
4
Мальме Мальме Мал
4
0
0
4
0
12
-12
0
Забиті 0
Пропущені 12
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П

Раніше один з найкращих футболістів в історії України розповів, чому дивився матч Аталанта – МЮ замість поєдинку у Києві.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
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