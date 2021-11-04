Визначилися чотири учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баварія, Ювентус, Ліверпуль та Аякс показали стовідсотковий результат у перших чотирьох турах ЛЧ

Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Завершився четвертий тур Ліги чемпіонів. На жаль, він не приніс радості українським уболівальникам. Динамо та Шахтар програли свої матчі.

Шанси наших команд на євровесну – суто математичні, а ось чотири клуби вже пробилися до плей-оф Ліги чемпіонів.

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У 1/8 фіналу зіграють: Баварія, Ювентус, Ліверпуль та Аякс.

Ці команди ще не втрачали очків у нинішній Лізі чемпіонів.

Голосування: виберіть найкращий гол четвертого туру ЛЧ!

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Раніше один з найкращих футболістів в історії України розповів, чому дивився матч Аталанта – МЮ замість поєдинку у Києві.