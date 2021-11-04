Визначилися чотири учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS
Завершився четвертий тур Ліги чемпіонів. На жаль, він не приніс радості українським уболівальникам. Динамо та Шахтар програли свої матчі.
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Шанси наших команд на євровесну – суто математичні, а ось чотири клуби вже пробилися до плей-оф Ліги чемпіонів.
У 1/8 фіналу зіграють: Баварія, Ювентус, Ліверпуль та Аякс.
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Ці команди ще не втрачали очків у нинішній Лізі чемпіонів.
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Груповий етап
Група A
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
3
0
1
15
7
8
9
Забиті 15
Пропущені 7
Різниця 8Результати останніх матчів: В В П В
2
4
2
2
0
8
5
3
8
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3Результати останніх матчів: Н В В Н
3
4
1
1
2
5
11
-6
4
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6Результати останніх матчів: П П В Н
4
4
0
1
3
8
13
-5
1
Забиті 8
Пропущені 13
Різниця -5Результати останніх матчів: Н П П П
Група B
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
4
0
0
13
5
8
12
Забиті 13
Пропущені 5
Різниця 8Результати останніх матчів: В В В В
2
4
1
2
1
3
6
-3
5
Забиті 3
Пропущені 6
Різниця -3Результати останніх матчів: Н В П Н
3
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2Результати останніх матчів: П П В Н
4
4
0
1
3
4
7
-3
1
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3Результати останніх матчів: Н П П П
Група C
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
4
0
0
14
2
12
12
Забиті 14
Пропущені 2
Різниця 12Результати останніх матчів: В В В В
2
4
2
0
2
4
8
-4
6
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4Результати останніх матчів: П П В В
3
4
2
0
2
9
7
2
6
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2Результати останніх матчів: В В П П
4
4
0
0
4
2
12
-10
0
Забиті 2
Пропущені 12
Різниця -10Результати останніх матчів: П П П П
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6Результати останніх матчів: В В П В
2
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3Результати останніх матчів: В В Н П
3
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1Результати останніх матчів: П П В В
4
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8Результати останніх матчів: П П Н П
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15Результати останніх матчів: В В В В
2
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4Результати останніх матчів: В В П П
3
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4Результати останніх матчів: П П В Н
4
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7Результати останніх матчів: П П П Н
Група F
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
2
1
1
8
7
1
7
Забиті 8
Пропущені 7
Різниця 1Результати останніх матчів: Н В В П
2
4
2
1
1
9
5
4
7
Забиті 9
Пропущені 5
Різниця 4Результати останніх матчів: В В П Н
3
4
1
2
1
7
7
0
5
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0Результати останніх матчів: Н П В Н
4
4
1
0
3
3
8
-5
3
Забиті 3
Пропущені 8
Різниця -5Результати останніх матчів: П П П В
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
2
1
1
7
5
2
7
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2Результати останніх матчів: П В В Н
2
4
1
2
1
3
3
0
5
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0Результати останніх матчів: В Н П Н
3
4
1
2
1
4
5
-1
5
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1Результати останніх матчів: В П Н Н
4
4
0
3
1
3
4
-1
3
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1Результати останніх матчів: П Н Н Н
Група H
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7Результати останніх матчів: В В В В
2
4
3
0
1
6
1
5
9
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5Результати останніх матчів: В В П В
3
4
1
0
3
6
6
0
3
Забиті 6
Пропущені 6
Різниця 0Результати останніх матчів: П П В П
4
4
0
0
4
0
12
-12
0
Забиті 0
Пропущені 12
Різниця -12Результати останніх матчів: П П П П
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