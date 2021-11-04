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Зробіть VAR чесним! Крик душі вигнаного футболіста

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 листопада, 07:23
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Арбітр матчу Борусія Д – Аякс прийняв сумнівне рішення, коли вилучив гравця німецької команди Матса Хуммельса
Хуммельс достроково залишив поле
Хуммельс достроково залишив поле / Фото: REUTERS

Захисник дортмундської Борусії Матс Хуммельс прокоментував вилучення у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із Аяксом (1:3). Цей момент став найбільш обговорюваним після матчів середи.

Інцидент стався на 29-й хвилині зустрічі. Гравець збірної Німеччини отримав пряму червону картку за підкат збоку проти нападаючого Антоні Сантосе. Головний арбітр Майкл Олівер вважав дії Хуммельса надмірно грубими і показав картку, а судді на VAR підтвердили його рішення.

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Хоча на фото чітко видно, що Хуммельс не порушував правила. Навпаки, Сантосе наступив гравцю Борусії на ногу.

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"У мене немає слів через цю червону картку... Зробіть VAR чесним! Хлопці сьогодні билися весь матч, шкода, що цього зрештою виявилося недостатньо", – заявив після матчу Хуммельс.

Раніше Олег Блохін за підсумками четвертого туру Ліги чемпіонів назвав найкращого футболіста світу.

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