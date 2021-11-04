Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого у ЛЧ. Згодні?

УЄФА відзначив шедеври Роналду, Левандовського, Бензема та Нмечі у четвертому турі Ліги чемпіонів. Виберіть найкращий гол

Бензема переграв Шахтар / Фото: REUTERS

Цього тижня відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Після них УЄФА назвав чотирьох футболістів, які претендують на звання автора найкращого голу тижня.

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Серед них – форвард Баварії Роберт Левандовський, нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, Карім Бензема з Реала і Лукас Нмеча з Вольфсбурга.

Претендують на найкращий гол тижня перший гол із двох Роналду у матчі з Аталантою (2:2), другий м'яч із трьох Левандовського у грі з Бенфікою (5:2), перший із двох голів Бензема у зустрічі з Шахтарем (2:1), а також переможний гол Нмечі у грі із Зальцбургом (2:1).

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