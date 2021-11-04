Гол в ворота Шахтер претендует на звание лучшего в ЛЧ. Согласны?

На этой неделе прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. После них УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола недели.
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В их числе оказались форвард Баварии Роберт Левандовски, нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, Карим Бензема из Реала и Лукас Нмеча из Вольфсбурга.
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Претендуют на лучший гол недели первый гол из двух Роналду в матче с Аталантой (2:2), второй мяч из трех Левандовски в игре с Бенфикой (5:2), первый из двух голов Бензема во встрече с Шахтером (2:1), а также победный гол Нмечи в игре с Зальцбургом (2:1).
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