Гол в ворота Шахтер претендует на звание лучшего в ЛЧ. Согласны?

УЕФА отметил шедевры Роналду, Левандовски, Бензема и Нмеч в четвертом туре Лиги чемпионов. Выберите лучший гол

Бензема переиграл Шахтер / Фото: REUTERS

На этой неделе прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. После них УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола недели.

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В их числе оказались форвард Баварии Роберт Левандовски, нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, Карим Бензема из Реала и Лукас Нмеча из Вольфсбурга.

Претендуют на лучший гол недели первый гол из двух Роналду в матче с Аталантой (2:2), второй мяч из трех Левандовски в игре с Бенфикой (5:2), первый из двух голов Бензема во встрече с Шахтером (2:1), а также победный гол Нмечи в игре с Зальцбургом (2:1).

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