Определились четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс показали стопроцентный результат в первых четырех турах ЛЧ

Футболисты Аякса празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Завершился четвертый тур Лиги чемпионов. Увы, он не принес радости украинским болельщикам. Динамо и Шахтер проиграли свои матчи.

Шансы наших команд на евровесну – чисто математические, а вот четыре клуба уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

Реклама

В 1/8 финала сыграют: Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс.

Эти команды еще не теряли очки в нынешней Лиге чемпионов.

Голосование: выберите лучший гол четвертого тура ЛЧ!

Реклама

Ранее один из лучших футболистов в истории Украины рассказал, почему смотрел матч Аталанта – МЮ вместо поединка в Киеве.