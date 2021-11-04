3 ноября 22:00
Манчестер Сити 4
Брюгге 1
3 ноября 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Атлетико 0
3 ноября 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 ноября 22:00
Боруссия Д 1
Аякс 3
3 ноября 22:00
Шериф 1
Интер 3
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
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Лига чемпионов 2021/2022

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СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Определились четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 ноября, 07:52
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Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс показали стопроцентный результат в первых четырех турах ЛЧ
Футболисты Аякса празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов
Футболисты Аякса празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Завершился четвертый тур Лиги чемпионов. Увы, он не принес радости украинским болельщикам. Динамо и Шахтер проиграли свои матчи.

Шансы наших команд на евровесну – чисто математические, а вот четыре клуба уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

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В 1/8 финала сыграют: Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс.

Эти команды еще не теряли очки в нынешней Лиге чемпионов.

Голосование: выберите лучший гол четвертого тура ЛЧ!

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Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
4
3
0
1
15
7
8
9
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
4
2
2
0
8
5
3
8
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В Н
3
Брюгге Брюгге Брю
4
1
1
2
5
11
-6
4
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Лейпциг Лейпциг Лей
4
0
1
3
8
13
-5
1
Забитые 8
Пропущеные 13
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П П
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ливерпуль Ливерпуль Лив
4
4
0
0
13
5
8
12
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В
2
Порту Порту Пор
4
1
2
1
3
6
-3
5
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н
3
Атлетико Атлетико Атл
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Милан Милан Мил
4
0
1
3
4
7
-3
1
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П П
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
4
4
0
0
14
2
12
12
Забитые 14
Пропущеные 2
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В
2
Боруссия Д Боруссия Д Бор
4
2
0
2
4
8
-4
6
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В В
3
Спортинг Спортинг Спо
4
2
0
2
9
7
2
6
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П П
4
Бешикташ Бешикташ Беш
4
0
0
4
2
12
-10
0
Забитые 2
Пропущеные 12
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
2
Интер Интер Инт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забитые 17
Пропущеные 2
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П Н
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
4
2
1
1
8
7
1
7
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В В П
2
Вильярреал Вильярреал Вил
4
2
1
1
9
5
4
7
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
4
1
2
1
7
7
0
5
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
4
1
0
3
3
8
-5
3
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П В
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Зальцбург Зальцбург Зал
4
2
1
1
7
5
2
7
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В Н
2
Лилль Лилль Лил
4
1
2
1
3
3
0
5
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П Н
3
Вольфсбург Вольфсбург Вол
4
1
2
1
4
5
-1
5
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н Н
4
Севилья Севилья Сев
4
0
3
1
3
4
-1
3
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н Н
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ювентус Ювентус Юве
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В В
2
Челси Челси Чел
4
3
0
1
6
1
5
9
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница 5
Результаты последних матчей: В В П В
3
Зенит Зенит Зен
4
1
0
3
6
6
0
3
Забитые 6
Пропущеные 6
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В П
4
Мальме Мальме Мал
4
0
0
4
0
12
-12
0
Забитые 0
Пропущеные 12
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П

Ранее один из лучших футболистов в истории Украины рассказал, почему смотрел матч Аталанта – МЮ вместо поединка в Киеве.

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И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
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Мариуполь
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