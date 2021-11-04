Определились четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты Аякса празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов / Фото: REUTERS
Завершился четвертый тур Лиги чемпионов. Увы, он не принес радости украинским болельщикам. Динамо и Шахтер проиграли свои матчи.
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Шансы наших команд на евровесну – чисто математические, а вот четыре клуба уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов.
В 1/8 финала сыграют: Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс.
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Эти команды еще не теряли очки в нынешней Лиге чемпионов.
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Групповой этап
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Пропущеные 5
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2
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Забитые 5
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