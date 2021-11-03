3 ноября 19:44
Реал 2
Шахтер 1
3 ноября 19:45
Милан 1
Порту 1
3 ноября 22:00
Манчестер Сити 4
Брюгге 1
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф 1
Интер 3
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
Результаты поиска

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Де Дзерби назвал три вещи, которые срочно нужны Шахтеру

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
3 ноября, 23:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главный тренер Шахтера расстроен, что команда не смогла завоевать очки в матче Лиги чемпионов против Реала
Шахтер забил один гол Реалу, но не удержал ничью
Шахтер забил один гол Реалу, но не удержал ничью / Фото: REUTERS

Донецкий Шахтер потерпел поражение в четвертом туре Лиги чемпионов. В Мадриде "горняки" уступили Реалу.

После матча главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби сказал, что нужно клубу, чтобы лучше выступать в ЛЧ.

Реклама

Читайте также: Обзор матча Реал – Шахтер

"Есть три ключевые вещи, которые помогут в следующих сезонах Лиги чемпионов играть лучше:

  1. Победить в чемпионате Украины.
  2. Видеть прогресс молодых игроков.
  3. Трансферы, особенно на позиции, где нам нужна скорость и техника, которых сейчас не хватает.

Печально, что мы сегодня уезжаем из Мадрида без очков. Мы провели очень хороший матч", – заявил Де Дзерби.

Реклама

Кстати, лучший игрок матча Карим Бензема похвалил "горняков". Француз признал, что победа над Шахтером далась Реалу очень тяжело.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
2
Интер Интер Инт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Заря

Завтра

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Пятница, 5 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 6 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять