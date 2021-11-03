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1000 и 1 гол. В историческом матче Реал обыграл Шахтер

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 21:34
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Шахтер произвел приятное впечатление своей игрой в Мадриде, но дубль Карима Бензема принес победу Реалу в Лиге чемпионов
Бензема переиграл Шахтер
Бензема переиграл Шахтер / Фото: REUTERS

В четвертом туре Лиги чемпионов украинские фанаты вновь не почувствовали вкуса побед. Украинские гранды уступили испанским. Вчера Динамо проиграло Барселоне. Сегодня Шахтер уступил Реалу. Хотя и забил свой первый гол в турнире.

Читайте также: Обзор матча Реал – Шахтер

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Матч команды начали очень резво. Уже на 6-й минуте хозяева могли открыть счет после удара Модрича, но чудеса реакции продемонстрировал Трубин.

Ответ Шахтера был еще острее. Алан Патрик пробил мощно из-за штрафной и Реал спасла штанга.

А потом Мадрид забил. Обиднейший гол после нелепой ошибки "горняков".

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Трубин в своей штрафной отдал пас Марлону, бразилец не заметил у себя за спиной Винисиуса, который перехватил мяч и выкатил на Бензема.

Француз забил 1000-й гол мадридцев в Лиге чемпионов. Реал стал первым клубом, который достиг этой отметки в турнире.

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А вскоре вновь Трубин спас донецкий клуб. Голкипер сумел ногой отбить опаснейший удар Васкеса.

К концу тайма Шахтер освоился и сравнял счет. Матвиенко забросил мяч в штрафную Реала, Алан Патрик сбросил на Фернандо, который в одно касание вогнал мяч под перекладину. Это был первый гол украинских команд в нынешней ЛЧ.

"Горняки" едва не забили еще раз, "в раздевалку". На последней минуте тайма Фернандо убежал от обороны хозяев и пробил в дальний угол, но тут уже выручил Куртуа.

После перерыва Шахтер выдержал стартовый натиск испанцев и немного отодвинул игру от своих ворот. И тут же пропустил. Просто фантастическую комбинацию провели Винисиус, Казимиро и Бензема. Француз оформил дубль.

В концовке встречи донецкий клуб пошел вперед и едва не отличился Судаков. Его удар из-за штрафной коряво отбил Куртуа, но никто из партнеров не успел на добивание.

Реал – Шахтер – 2:1
Голы: Бензема (14, 61) – Фернандо (39)

Оставшиеся матчи:

03.11: Шериф – Интер.

24.11: Интер – Шахтер, Шериф – Реал.

07.12: Шахтер – Шериф, Реал – Интер.

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3
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Забитые 9
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Шериф Шериф Шер
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Забитые 5
Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: П В В
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Интер Интер Инт
3
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Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
4
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3
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9
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Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
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Шахтер
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Ворскла
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5
Днепр-1
13
20:14
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20
7
Верес
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13
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Колос
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