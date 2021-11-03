Реал – Шахтер: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)

Мадридский Реал и донецкий Шахтер встречались в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Ниже – видео голов и обзор матча

Реал VS Шахтер / Фото: REUTERS

Мы проводили онлайн матча Реал – Шахтер с подробным описанием всех ключевых моментов.

Реал начал матч активнее и сразу же создал опасный момент у ворот Шахтера, но в красивом прыжке свою команду спас Анатолий Трубин.

Реклама

А затем уже острым выпадом ответил Шахтер, но в этом случае на выручку "сливочным" пришла штанга.

И почти сразу же Реал открыл счет. Марлон ошибся в защите и подарил мяч Кариму Бензема, а тому оставалось лишь попасть в створ ворот.

Реклама

Однако Шахтеру удалось сравнять счет еще до перерыва. Фернандо откликнулся на передачу Матвиенко с фланга и расстрелял ворота Куртуа с 11-метровой отметки! Это первый мяч Шахтера в текущей Лиге чемпионов.

До начала поединка у Реала было шесть очков и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Шахтер имел всего один балл и располагался на четвертой строчке. В предыдущем матче в Киеве Шахтер проиграл Реалу со счетом 0:5.