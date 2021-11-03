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Реал – Шахтер: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 ноября, 20:07
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Мадридский Реал и донецкий Шахтер встречались в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Ниже – видео голов и обзор матча
Реал VS Шахтер
Реал VS Шахтер / Фото: REUTERS

Мы проводили онлайн матча Реал – Шахтер с подробным описанием всех ключевых моментов.

Реал начал матч активнее и сразу же создал опасный момент у ворот Шахтера, но в красивом прыжке свою команду спас Анатолий Трубин.

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А затем уже острым выпадом ответил Шахтер, но в этом случае на выручку "сливочным" пришла штанга.

И почти сразу же Реал открыл счет. Марлон ошибся в защите и подарил мяч Кариму Бензема, а тому оставалось лишь попасть в створ ворот.

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Однако Шахтеру удалось сравнять счет еще до перерыва. Фернандо откликнулся на передачу Матвиенко с фланга и расстрелял ворота Куртуа с 11-метровой отметки! Это первый мяч Шахтера в текущей Лиге чемпионов.

До начала поединка у Реала было шесть очков и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Шахтер имел всего один балл и располагался на четвертой строчке. В предыдущем матче в Киеве Шахтер проиграл Реалу со счетом 0:5.

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1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
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35:7
32
3
Заря
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26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
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12:10
20
7
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13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
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19
9
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18
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Рух
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10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
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