Мы могли серьезно пострадать. Лидер Реала похвалил Шахтер

Французский форвард Карим Бензема забил два гола "горнякам" в матче четвертого тура Лиги чемпионов

Лидер Реала - Карим Бензема / Фото: REUTERS

Нападающий Карим Бензема был признан лучшим игроком матча Реал – Шахтер. Мадридцы обыграли донецкий клуб со счетом – 2:1.

"Это был тяжелый матч для нас. Мы знали, что соперник очень хорош, и в концовке могли серьезно пострадать, но сумели выиграть. Победа – это самое главное.

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Сегодня мы не играли хорошо, но сумели победить. Понятно, что болельщики хотят зрелищной игры, хотят видеть атаки своей команды, забитые голы. Мы всегда стараемся это сделать, но сегодняшний соперник был очень хорош", – заявил после игры Бензема.

Кстати, француз забил тысячный гол Реала в истории Кубка/Лиги чемпионов.

Несмотря на поражение, Шахтер сохраняет теоретические шансы продолжить участие в еврокубках следующей весной.