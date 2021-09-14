14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
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Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
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Бешикташ --
Боруссія Д --
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Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
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Спортинг --
Аякс --
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Минай --
Колос --
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Десна --
Рух --
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Львів --
Металіст 1925 --
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Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Чи відбудеться реванш за 2:8? Названий фаворит суперпоєдинку Ліги чемпіонів Барселона – Баварія

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
14 вересня, 18:00
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Букмекери вважають, що мюнхенська команда знову буде сильнішою за каталонського суперника
Роберт Левандовскі з компанією готові знову поглумитися над Барселоною
Роберт Левандовскі з компанією готові знову поглумитися над Барселоною / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує груповий раунд Ліги чемпіонів 2021/2022 . У першому турі глядачів очікує топ-зустріч. На стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні місцева однойменна команда прийме Баварію. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Барселона – Баварія пройде у нас на сайті. Тим часом, букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, фаворитом матчу є чемпіон Німеччини. Коефіцієнт на успіх Баварії становить 1.99, на перемогу каталонців – 3.45. Нічия ж оцінюється в 4.15.

Читайте також: Де і коли дивитися матч Барселона – Баварія

Напередодні сьогоднішнього протистояння всі обговорюють попередній матч між цими командами. Влітку 2020 року Баварія знищила Барселону з рахунком 8:2 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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Барселона і Баварія виступають в одній групі з Динамо і Бенфікою і вважаються головними фаворитами на вихід в 1/8 фіналу. До слова, їх суперники по групі зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Онлайн матчу Динамо – Бенфіка доступний у нас на сайті.

Це буде 10-й матч між Баварією і Барселоною в рамках Ліги чемпіонів. Перевагу має німецький гранд – шість перемог при двох поразках. Також команди двічі перетиналися в Кубку УЄФА (перемога Баварії і нічия).

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Груповий етап
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Лейпциг Лейпциг Лей
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
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0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
3
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
4
Брюгге Брюгге Брю
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
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Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Мілан Мілан Міл
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2
Ліверпуль Ліверпуль Лів
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Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
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3
Порту Порту Пор
0
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Пропущені 0
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4
Атлетіко Атлетіко Атл
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Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
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Група C
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В
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П
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О
Результати останніх матчів
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Аякс Аякс Аяк
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Забиті 0
Пропущені 0
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-
2
Спортинг Спортинг Спо
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Забиті 0
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Реал Реал Реа
0
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0
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Інтер Інтер Інт
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Шериф Шериф Шер
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