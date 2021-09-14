Состоится ли реванш за 2:8? Назван фаворит суперпоединка Лиги чемпионов Барселона – Бавария

Букмекеры считают, что мюнхенская команда вновь окажется сильнее каталонского соперника

Роберт Левандовски с компанией готовы вновь поглумиться над Барселоной / Фото: Getty Images

Сегодня стартует групповой раунд Лиги чемпионов 2021/2022. В первом туре зрителей ожидает топ-встреча. На стадионе "Камп Ноу" в Барселоне местная одноименная команда примет Баварию. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Барселона – Бавария пройдет у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

Реклама

По мнению экспертов, фаворитом матча является чемпион Германии. Коэффициент на триумф Баварии составляет 1.99, на победу каталонцев – 3.45. Ничья же оценивается в 4.15.

Читайте также: Где и когда смотреть матч Барселона – Бавария

Накануне сегодняшнего противостояния все обсуждают предыдущий матч между этими командами. Летом 2020 года Бавария уничтожила Барселону со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Реклама

Барселона и Бавария выступают в одной группе с Динамо и Бенфикой и считаются главными фаворитами на выход в 1/8 финала. К слову, их соперники по группе сыграют сегодня на НСК Олимпийский. Онлайн матча Динамо – Бенфика доступен у нас на сайте.

Это будет 10-й матч между Баварией и Барселоной в рамках Лиги чемпионов. Подавляющее преимущество имеет немецкий гранд – шесть побед при двух поражениях. Также команды дважды пересекались в Кубке УЕФА (победа Баварии и ничья).