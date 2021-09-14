Барселона – Бавария: где смотреть суперматч Лиги чемпионов

Соперники Динамо и Бенфики по группе E начнут свой поединок на "Камп Ноу" сегодня в 22:00 по киевскому времени. Каталонцы постараются отомстить Мюнхену за фиаско 2020 года

Барселона vs Бавария / Фото: Reuters

Барселона против Баварии – матч с самой громкой вывеской в стартовый игровой день группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн Барселона – Бавария с видео голов доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БАРСЕЛОНА – БАВАРИЯ

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Матч Барселона – Бавария начнется во вторник, 14 апреля, в 22:00. Прямую трансляцию матча можно посмотреть с помощью платформы Megogo.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

КТО ФАВОРИТ

У Баварии небольшое преимущество: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсмана – 2.00, на ничью – 4.00, на победу Барселоны – 3.30. Исходя из этих котировок, вероятность выигрыша каталонцев составляет 29%, ничьей – 24%, а выигрыша мюнхенцев – 47%.

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Тренер Барселоны Рональд Куман / Фото: Reuters

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость составов Барселоны и Баварии аналитики Transfermarkt оценивают в полтора миллиарда евро. При этом один игрок мюнхенской команды, в среднем, на 7 млн евро дороже одного футболиста каталонской.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

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Прошлым летом в 1/4 Лиги чемпионов в Лиссабоне Барселона потерпела позорное поражение от Баварии со счетом 2:8 и теперь наверняка хотела бы отомстить.

"У них больше нет таких особенных игроков, как Месси, но есть другие игроки, способные сделать результат. Мы готовы ко всему. Мне не кажется, что они стали намного слабее. В любом случае мы хотим взять три очка", – заявил накануне главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн.

Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

А кипер мюнхенцев Мануэль Нойер добавил: "Такой матч – настоящая бомба для первого тура".