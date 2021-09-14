14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
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Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Барселона – Бавария: где смотреть суперматч Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
14 сентября, 14:42
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Соперники Динамо и Бенфики по группе E начнут свой поединок на "Камп Ноу" сегодня в 22:00 по киевскому времени. Каталонцы постараются отомстить Мюнхену за фиаско 2020 года
Барселона vs Бавария
Барселона vs Бавария / Фото: Reuters

Барселона против Баварии – матч с самой громкой вывеской в стартовый игровой день группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн Барселона – Бавария с видео голов доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БАРСЕЛОНА – БАВАРИЯ

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Матч Барселона – Бавария начнется во вторник, 14 апреля, в 22:00. Прямую трансляцию матча можно посмотреть с помощью платформы Megogo.

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

КТО ФАВОРИТ

У Баварии небольшое преимущество: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсмана – 2.00, на ничью – 4.00, на победу Барселоны – 3.30. Исходя из этих котировок, вероятность выигрыша каталонцев составляет 29%, ничьей – 24%, а выигрыша мюнхенцев – 47%.

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Тренер Барселоны Рональд Куман
Тренер Барселоны Рональд Куман / Фото: Reuters

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость составов Барселоны и Баварии аналитики Transfermarkt оценивают в полтора миллиарда евро. При этом один игрок мюнхенской команды, в среднем, на 7 млн евро дороже одного футболиста каталонской.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

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Прошлым летом в 1/4 Лиги чемпионов в Лиссабоне Барселона потерпела позорное поражение от Баварии со счетом 2:8 и теперь наверняка хотела бы отомстить.

"У них больше нет таких особенных игроков, как Месси, но есть другие игроки, способные сделать результат. Мы готовы ко всему. Мне не кажется, что они стали намного слабее. В любом случае мы хотим взять три очка", – заявил накануне главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн.

Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

А кипер мюнхенцев Мануэль Нойер добавил: "Такой матч – настоящая бомба для первого тура".

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И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
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Металлист 1925
7
6:12
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13
Черноморец
7
9:18
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Колос
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