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Динамо --
Бенфика --
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Бавария --
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Челси --
Зенит --
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Мальме --
Ювентус --
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Лилль --
Вольфсбург --
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Спортинг --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Барселона

22:00

Бавария

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Барселона – Бавария: онлайн суперматча Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 сентября, 14:00
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Во вторник, 14 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. Уже в первом туре состоится один из самых интересных матчей на этой стадии – Барселона встретится с Баварией

Матч пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по Киеву. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию с видео голов.

ОНЛАЙН БАРСЕЛОНА – БАВАРИЯ:

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Накануне сегодняшнего противостояния все обсуждают предыдущий матч между этими командами. Летом 2020 года Бавария уничтожила Барселону со счетом 8:2. В том поединке номинальным хозяином выступали каталонцы, но встреча проходила в Лиссабоне.

После той встречи Лионель Месси впервые публично заявил о намерениях покинуть Барселону, что в итоге превратилось в реальность.

Барселона и Бавария выступают в одной группе с Динамо и Бенфикой и считаются главными фаворитами на выход в 1/8 финала. Аналитики и букмекеры отдают украинскому и португальскому клуба лишь борьбу за путевку в Лигу Европы. Коэффициенты на выход из группы:

  • Бавария – 1.05
  • Барселона – 1.11
  • Бенфика – 5.00
  • Динамо – 15.00

Статистика матчей:

Это будет 10-й матч между командами в рамках Лиги чемпионов. Подавляющее преимущество имеет немецкий гранд – шесть побед при двух поражениях. Также команды дважды пересекались в Кубке УЕФА в конце 90-х и тогда были зафиксированы победа Баварии и ничья.

Форма команд:

Бавария выиграла пять предыдущих матчей во всех турнирах, а накануне старта в Лиге чемпионов разгромила Лейпциг. Всего в новом сезоне Бавария уже успела наколотить 28 мячей в шести матчах (пропустили пять)! 12 из них было забито в кубковом матче против скромного Бремера из региональной лиги.

Барселона одержала две победы в трех стартовых турах чемпионата Испании и один раз сыграла вничью. Каталонцы не могут похвастаться такой же результативностью – семь забитых мячей, но и три пропущенных. Отметим, что команда не проводила официальных матчей с конца августа, ведь их матч против Севильи в 4-м туре Примеры был перенесен.

Кадры:

Барселона не сможет рассчитывать на целую группу исполнителей – в лазарете команды находятся Фати, Брейтвейт, Дембеле, Агуэро и Дест. У Баварии не сыграет Толиссо, а участие Гнабри и Команда под вопросом.

Впрочем, главный вопрос, как будет выглядеть Барселона без Лионеля Месси на фоне действительно серьезного соперника.

Лионель Месси дебютировал за ПСЖ
Лионель Месси дебютировал за ПСЖ / Фото: Reuters

Ориентировочные составы от УЕФА:

  • Барселона: тер Стеген; Араухо, Пике, Лангле; Роберто, Ф. де Йонг, Бускетс, Педри, Альба; Депай; Л. де Йонг
  • Бавария: Нойер; Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис; Киммих, Горецка; Сане, Мюллер, Мусиала; Левандовски

Котировки букмекеров:

Что касается котировок букмекеров, то здесь у Баварии небольшое преимущество: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсмана – 2.00, а ничью – 4.00, на победу Барселоны – 3.30.

Где смотреть:

Матч Барселона – Бавария начнется в 22:00. Прямую трансляцию матча можно смотреть с помощью платформы Megogo.

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И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
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