Барселона – Баварія: де дивитися суперматч Ліги чемпіонів

Суперники Динамо і Бенфіки по групі E почнуть свій поєдинок на "Камп Ноу" сьогодні о 22:00 за київським часом. Каталонці постараються помститися Мюнхену за фіаско 2020 року

Барселона vs Баварія / Фото: Reuters

Барселона проти Баварії – матч з найгучнішою вивіскою стартового ігрового дня групового раунду Ліги чемпіонів. Онлайн Барселона – Баварія з відео голів доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ БАРСЕЛОНА – БАВАРІЯ

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Матч Барселона – Баварія почнеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00. Пряму трансляцію матчу можна подивитися за допомогою платформи Megogo.

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

ХТО ФАВОРИТ

У Баварії невелика перевага: коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсмана – 2.00, на нічию – 4.00, на перемогу Барселони – 3.30. Виходячи з цих котирувань, ймовірність виграшу каталонців становить 29%, нічиєї – 24%, а виграшу мюнхенців – 47%.

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Тренер Барселони Рональд Куман / Фото: Reuters

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Сумарну вартість складів Барселони і Баварії аналітики Transfermarkt оцінюють в півтора мільярда євро. При цьому один гравець мюнхенської команди, в середньому, на 7 млн євро дорожчий за одного футболіста каталонської.

СТАРІ РАХУНКИ

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Минулого літа в 1/4 Ліги чемпіонів в Лісабоні Барселона зазнала ганебної поразки від Баварії з рахунком 2:8 і тепер точно хотіла б помститися.

"У них більше немає таких особливих гравців, як Мессі, але є інші гравці, здатні зробити результат. Ми готові до всього. Не думаю, що вони стали значно слабшими. У будь-якому разі ми хочемо взяти три очки", – заявив напередодні головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн.

Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

А кіпер мюнхенців Мануель Ноєр додав: "Такий матч – справжня бомба для першого туру".